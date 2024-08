LPI-NDH: Jugendliche Spritztour ohne Fahrerlaubnis

Nordhausen/Mühlhausen (ots) - In der Zeit von Donnerstag, den 15. August 10 Uhr bis Freitag, den 16. August 06 Uhr kommt es aufgrund von Wartungsarbeiten in der Landepolizeiinspektion Nordhausen in den Dienststellen an den Standorten Nordhausen (03631/960) und Mühlhausen (03601/4510) zu temporären Ausfällen der Telefonanlagen. Notrufnummern sind hiervon nicht betroffen! Das Dienstgeschäft findet in der Zeit ohne ...

