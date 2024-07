Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: K4160 - Bammental/Rhein-Neckar-Kreis: Einsatz eines Rettungshubschraubers nach Unfall zwischen Motorradfahrer und Auto

K4160 - Bammental/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Donnerstag um 09:30 Uhr befanden sich neben Rettungskräften der Polizei und dem Rettungsdienst ebenso ein Rettungshubschrauber nach einem Unfall auf der K4160 im Einsatz. Zuvor fuhr ein 65-jähriger Transporter-Fahrer die K4160 von Bammental kommend in Richtung Schatthausen entlang. Hierfür wollte er an der Einmündung K4160 / Hauptstraße (bei Gauangelloch) nach links abbiegen, um der K4160 in Richtung Schatthausen zu folgen. An der Einmündung missachtete der 65-Jährige die Vorfahrt eines von links aus der Richtung Schatthausen kommenden 22-jährigen Motorradfahrers. Infolge dessen kam es zwischen den beiden Fahrern zur Kollision, woraufhin der Motorradfahrer stürzte und leicht verletzt wurde. Nach der ersten medizinischen Versorgung an der Unfallstelle wurde der 22-Jährige mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Der 65-Jährige blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf rund 16.000 Euro geschätzt. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe wurde eine Fachfirma zur Reinigung der Fahrbahn hinzugezogen.

