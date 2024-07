Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Gaiberg/ Rhein-Neckar-Kreis: Brand in Schulküche

Gaiberg/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Donnerstag kam es um kurz vor 15:30 Uhr zu einem Brand in einer Schule in der Hauptstraße. Nach derzeitigem Erkenntnisstand fing ein Kühlschrank aufgrund eines technischen Defekts Feuer. Zwei Gemeindemitarbeiterinnen bemerkten die Flammen und versuchten diese zu löschen, was allerdings an der starken Rauchentwicklung scheitertet. Den Feuerwehren aus Gaiberg, Bammental und Leimen gelang es schließlich die Flammen zu löschen und das Gebäude zu entrauchen. Durch das Feuer wurde die Schulküche schwer in Mitleidenschaft gezogen. Der Schaden wird auf mindestens 30.000 Euro geschätzt. Glücklicherweise befanden sich zum Zeitpunkt des Brandes keine Kinder mehr im Gebäude und auch die beiden Mitarbeiterinnen blieben unverletzt

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell