LPI-NDH: Von der Fahrbahn abgekommen und mehrfach überschlagen

Heilbad Heiligenstadt (ots) - In der Heiligenstädter Wilhelmstraße ereignete sich am 4. Juli in der Zeit zwischen 07.40 Uhr und 10.15 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem ein unbekanntes Fahrzeug gegen ein parkendes Auto stieß. Bei dem beschädigten Fahrzeug handelt es sich um einen Volkwagen Golf in der Farbe Grau, welcher auf dem Parkplatz der Volksbank abgeparkt war. ...

mehr