Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Kind durch Hundebiss verletzt - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Dienstag (10.09.2024), gegen 13:15 Uhr, war ein 12-Jähriger zu Fuß auf dem Heimweg von der Schule, als ihm in der Bertolt-Brecht-Straße eine Frau mittleren Alters mit einem weißen Hund entgegenkam. Als sich das Kind und die Frau auf gleicher Höhe befanden, habe der Hund den 12-Jährigen angesprungen und ihm in den Bauch gebissen. Die Hundehalterin habe sich nicht um den Jungen gekümmert, woraufhin dieser nachhause ging.

Es werden nun Zeugen des Vorfalls gesucht, die Hinweise auf die Identität der Frau geben können. Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 - 2403 oder per E-Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell