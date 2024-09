Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Rollerdiebstähle im Stadtgebiet - 2 Tatverdächtige festgenommen

Ludwigshafen (ots)

Nachdem in den letzten Wochen die Diebstähle von Rollern stark angestiegen sind, hat die Polizei Ludwigshafen die Kontrollen von Rollern und deren Fahrern deutlich intensiviert. Ergänzend startete gestern eine mehrwöchige Präventionsaktion zur Verhinderung von Rollerdiebstählen. Siehe hierzu unsere Pressemeldung vom 11.09.2024 unter https://s.rlp.de/o0VwChv.

Am Mittwochnachmittag um 16:50 Uhr teilte ein Anwohner im Ortsteil Maudach mit, dass er auf einem Parkplatz "Im Kurzweil" einen vermutlich gestohlenen Roller aufgefunden habe. Noch vor Eintreffen der Polizei erschienen zwei Jugendliche am Roller und fuhren mit diesem weg. Ein weiterer Zeuge konnte Bilder der Jugendlichen fertigen, wodurch sie im Nachgang von Polizeikräften kontrolliert werden konnten. Sie wurden zur Polizeidienststelle gebracht, wo sie später von ihren Eltern abgeholt wurden. Am Roller wurden Spuren gesichert und dieser im Nachgang wieder an den Eigentümer ausgehändigt.

Noch am gleichen Abend um 22:20 Uhr teilte ein weiterer aufmerksamer Anwohner aus der Georg-Herwegh-Straße mit, dass er gerade zwei Jugendliche dabei beobachte, wie diese einen Roller wegschieben. Bei Eintreffen der Polizeikräfte flüchteten beide Jugendliche zu Fuß. Ein Täter konnte bei dem Versuch, sich unter einem Auto zu verstecken, festgestellt und ebenso zur Polizeidienststelle gebracht werden. Der zweite Täter konnte unerkannt flüchten. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Jugendliche an seine Eltern überstellt. Die Ermittlungen zu dem flüchtigen Täter dauern an.

Haben Sie in den genannten Zeiträumen verdächtige Wahrnehmungen gemacht?

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Beide Fälle zeigen, wie wichtig die Mitteilungen und Wahrnehmungen von Bürgerinnen und Bürgern sein können. Daher bitten wir Sie, den Polizeinotruf 110 zu wählen, sollte Ihnen etwas verdächtig vorkommen. Fertigen Sie wenn möglich Lichtbilder von den verdächtigen Personen. Versuchen Sie sich die Verdächtigen einzuprägen. Bitten Sie andere um Mithilfe.

Bitte beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um ihr Zweirad vor Diebstahl zu schützen: -Stellen Sie Ihr Fahrzeug möglichst in einem verschlossenen Raum ab. Wenn Sie Ihr Zweirad im Freien abstellen müssen, suchen Sie eine belebte Gegend und einen gut beleuchteten Abstellplatz. -Sichern Sie Ihr Fahrzeug mit einem stabilen Schloss. Den besten Schutz bieten stabile Bügel- oder Panzerkabelschlösser. Achten Sie beim Kauf auf eine gute Qualität. -Schließen Sie Ihr Zweirad an einem festen Gegenstand an. Stellen Sie hierbei sicher, dass das Fahrzeug nicht einfach weggehoben werden kann. -Auch elektrische Sicherungen, wie eine Wegfahrsperre oder eine Diebstahlwarnanlage, können ihr Fahrzeug vor Diebstahl schützen. -Mit einem GPS-Tracker können Sie im Falle eines Diebstahls ihr Zweirad orten. Wichtig: Machen Sie sich nicht alleine auf die Suche, sondern verständigen Sie im Falle eines Diebstahls immer die Polizei! Weitere Informationen zum Thema sowie den Info-Flyer "Räder richtig sichern" finden Sie auch auf der Internetseite www.polizei-beratung.de unter https://s.rlp.de/v52YU

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell