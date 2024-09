Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfall mit Verletzten - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Dienstag (10.09.2024), gegen 16:10 Uhr, kam es in der Hohenzollernstraße zu einem Verkehrsunfall, nachdem ein 40-jähriger Rollerfahrer einen in die Virchowstraße abbiegenden weißen Transporter überholte. Hierbei kollidierte der 40-Jährige mit einer, von der Virchowstraße in die Hohenzollernstraße abbiegenden, 32-jährigen Autofahrerin. Der Rollerfahrer wurde verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 3.500 Euro.

Es werden nun Zeugen des Unfalls gesucht., insbesondere auch der Fahrer des weißen Transporters, welcher nicht vor Ort war. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell