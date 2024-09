Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfall durch Sekundenschlaf

Ludwigshafen (ots)

Am Dienstag (10.09.2024), gegen 14:00 Uhr, war eine 68-jährige Autofahrerin auf der Brunckstraße in Fahrtrichtung Worms unterwegs. Auf Höhe eines Parkhauses kam sie, nach eigenen Angaben aufgrund Sekundenschlafs, von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Ampelanlage. Die Frau wurde hierbei leicht verletzt. Das Fahrzeug der 68-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 30.000 Euro.

Wir geben Ihnen Tipps, um dem Sekundenschlaf vorzubeugen:

- Vor Antritt der Fahrt sollen Sie ausreichend geschlafen haben

- Wer müde wird, sollte eine Pause machen

- Ein Kurzschlaf von 10 bis 20 Minuten erfrischt den Geist

- Bewegung an der frischen Luft bringt den Kreislauf in Schwung

- ACHTUNG: Sich kneifen, Fenster öffnen, Kaugummi kauen, laute Musik hören, Kaffee oder Energydrinks trinken, helfen NICHT gegen akute Müdigkeit am Steuer, auch wenn man das kurzzeitig so wahrnimmt

