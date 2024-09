Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verhinderung von Rollerdiebstählen - Präventionsaktion der Polizei Ludwigshafen gestartet

Ludwigshafen (ots)

Ist Ihr Roller gut gegen Diebstahl gesichert? Viele Mofas werden von den Eigentümern nur mit eingerastetem Lenkradschloss abgestellt. Das reicht aber nicht, um ihr Fahrzeug wirksam vor Dieben zu schützen. Innerhalb weniger Minuten gelingt es Tätern, das Lenkradschloss zu umgehen und ihr Mofa zu stehlen.

Seit mehreren Monaten werden auf diese Weise fast im gesamten Stadtgebiet Ludwigshafen regelmäßig Rollerdiebstähle gemeldet und beschädigte Roller aufgefunden. Die Täter nutzen hierbei die Roller meistens als Fortbewegungsmittel und lassen diese im Anschluss an unterschiedlichsten Örtlichkeiten beschädigt zurück.

Um Eigentümer von Rollern zu sensibilisieren, damit diese ihr Fahrzeug auf einfache und kostengünstige Weise besser gegen Diebstahl schützen, hat die Polizei Ludwigshafen ab heute eine Präventionsaktion gestartet.

Polizeikräfte bringen an geparkten Rollern Flyer mit wertvollen Tipps zum Schutz vor Diebstahl an. Daneben werden die Flyer und Plakate an verschiedenen öffentlichen Stellen ausgelegt. Die Flyeraktion ist für die nächsten Wochen geplant und es sollen rund 1.000 Flyer verteilt werden.

Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei:

- Schließen Sie Ihren Roller immer an festen Gegenständen an - Nutzen Sie Hochwertige Bügel- oder Panzerschlösser - Stellen Sie Ihren Roller an gut beleuchteten, belebten Orten ab - Alarmanlagen können Diebe abschrecken - Mit GPS-Trackern ist eine Ortung möglich

Weitere Informationen und Hinweise finden Sie auch unter https://s.rlp.de/v52YU.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell