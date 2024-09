Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verdächtige Person

Ludwigshafen (ots)

Am Montagabend (09.09.2024) um 19:20 Uhr, klingelte in der Leopoldstraße eine unbekannte männliche Person an einer Haustür und gab gegenüber dem Bewohner an, ein Nachbar zu sein, der sich ausgeschlossen habe. Da der Bewohner den Mann jedoch nicht aus der Nachbarschaft kannte, schloss er die Haustür wieder. Ein Austausch unter Nachbarn ergab, dass der unbekannte Mann an mehreren Häusern geklingelt und ähnliche Angaben gemacht habe. Zu einer Straftat ist es bislang nicht gekommen. Es ist jedoch davon auszugehen, dass der Unbekannte in betrügerischer Absicht agierte oder das Wohnanwesen ausspähen wollte.

Er wurde wie folgt beschrieben:

- männlich - 30-35 Jahre - kurze schwarze lockige Haare - dunkler 3-Tage Bart - stämmige/dicke Statur - schwarzes T-Shirt - sehr enge, kurze Jeanshosen - pfälzischer Dialekt - möglicherweise mit dem Fahrrad unterwegs

Wer hat den Mann beobachtet und kann Hinweise auf seine Identität geben?

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Trickdiebe sind erfinderisch und schauspielerisch begabt. Seien Sie deshalb immer misstrauisch, wenn Sie von Fremden angesprochen oder Fremde bei Ihnen zu Hause klingeln. Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. Klären Sie die Echtheit von Amtspersonen oder Handwerkern unter der Ihnen bekannten Erreichbarkeit ab. Wenn Ihnen eine Situation verdächtig vorkommt oder Sie sich unwohl fühlen, beenden Sie das Gespräch und schließen Sie die Tür. Rufen Sie die Polizei, unter der 110 wenn Sie bedrängt werden oder sich in einer Gefahr befinden. Nähere Informationen zum Thema sowie die Tricks der Täter erfahren sie unter www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell