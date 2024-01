Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrskommissariat sucht Geschädigten nach Unfallflucht

Schmallenberg (ots)

Bereits am Mittwoch, 27.12.2023 kam es in Schmallenberg gegen 16:40 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes zu einem Verkehrsunfall, wobei sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort entfernt hatte. Nach bisherigen Erkenntnissen parkte ein 65jähriger Mann aus Velbert mit seinem Pkw aus einer Parklücke aus und beschädigte dabei ein anderes abgestelltes Fahrzeug. Hierbei soll es sich um einen weißen Lieferwagen, vermutlich Mercedes Sprinter, mit einer seitlichen Werbeaufschrift gehandelt haben. Der Geschädigte und auch andere Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiwache in Schmallenberg unter der Telefonnummer 02974-90200 in Verbindung zu setzen.

