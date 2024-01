Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrskommissariat sucht Geschädigten nach Unfallflucht

Sundern (ots)

Am Mittwoch kam es in Sundern zu einer Verkehrsunfallflucht. Gegen 09:45 Uhr kollidierte ein 64jähriger Mann aus Sundern mit seinem Fahrzeug beim Ausparken mit einem abgestellten Pkw. Nach bisherigen Erkenntnissen entfernte sich der Mann zunächst von der Unfallstelle, einem Parkplatz auf der Straße "Röhre", kehrte aber später dorthin zurück. Zu diesem Zeitpunkt war der betroffene andere Pkw bereits nicht mehr vor Ort. Möglicherweise handelt es sich bei dem beschädigten Fahrzeug um einen silberfarbenen VW Golf. Das Kennzeichen soll die Städtekennung "HSK" für Hochsauerlandkreis getragen haben. Der Geschädigte oder andere Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiwache in Sundern unter der Telefonnummer 02933-90200 in Verbindung zu setzen.

