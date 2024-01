POL-HSK: Vermisste Frau angetroffen

Medebach (ots) - In Medebach kam es bereits am Mittwoch, 27.12.2023 zu einem versuchten Einbruch in einen Büroraum im dortigen Ferienpark. Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zugang zu dem Gelände und versuchten in das Objekt einzudringen. Nach bisherigen Erkenntnissen geschah die Tat zwischen 20:30 Uhr und 20:45 Uhr. Bei den Tätern soll es sich um zwei männliche Personen gehandelt haben. Eine Person soll ...

