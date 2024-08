Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Alkoholisiert Verkehrsunfall verursacht

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau, Kreisverkehr Heerweg/Alter Postweg;

Unfallzeit: 22.08.2024, 03.05 Uhr;

Leicht verletzt hat sich ein Autofahrer in Gronau bei einem Verkehrsunfall. Der 22-jährige Mann aus den Niederlanden hatte in der Nacht zum Donnerstag den Heerweg in Fahrtrichtung Ochtruper Straße befahren. Gegen 03.05 Uhr fuhr er über den Kreisverkehr Heerweg/Alter Postweg. Dabei prallte er gegen einen auf der begrünten Fläche des Kreisels verankerten Betonklotz, hob ab und kam auf dem Dach zum Liegen. Der Leichtverletzte wurde in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Während der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Beamten fest, dass der Verunfallte unter dem Einfluss von Alkohol stand. Eine Ärztin entnahm ihm eine Blutprobe, um den Grad der Alkoholisierung exakt zu bestimmen. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein. (ms)

