Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Unfallverursacher gesucht - Kind nach Zusammenstoß leicht verletzt

Gescher (ots)

Unfallort: Gescher, Borkener Damm;

Unfallzeit: 21.08.2024, 16.05 Uhr;

Leicht verletzt wurde am Mittwoch eine 7-Jährige bei einem Verkehrsunfall in Gescher. Das Mädchen befuhr den Gehweg des Borkener Damms in Fahrtrichtung Südlohn. Gegen 16.05 Uhr kam es zum Zusammenstoß mit einem Radfahrer, der aus einer Grundstücksausfahrt in den Borkener Damm einfuhr. Der Mann entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Der etwa 16- bis 18-Jährige war dunkelhaarig und hatte einen Bart. Seine Kleidung und das Fahrrad werden ebenfalls als dunkel beschrieben. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (ms)

