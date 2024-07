Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Höfen an der Enz - Alkoholisiert in Pkw unterwegs

Höfen an der Enz (ots)

Seinen Führerschein abgeben müssen hat am Sonntagabend ein Mann in Höfen, nachdem er mutmaßlich fahruntüchtig am Straßenverkehr teilgenommen hat.

Ein aufmerksamer Zeuge meldete der Polizei gegen 21:45 Uhr einen auffällig fahrenden Dacia-Fahrer, welcher im Bereich Höfen unterwegs war. Der 28-jährige Fahrzeuglenker konnte im Bereich der Hindenburgstraße einer Kontrolle unterzogen werden. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholvortest ergab einen Wert von etwa 2,5 Promille. Der 28-Jährige musste im Anschluss eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Christian Schulze, Pressestelle

