Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Sternenfels - Pkw-Lenkerin kommt alleinbeteiligt von Fahrbahn ab und wird leicht verletzt

Sternenfels (ots)

Aus bislang unbekannter Ursache ist eine 67 Jahre alte Frau am Montagmorgen mit ihrem Seat von der Landesstraße 1103 abgekommen und verunfallt.

Nach derzeitigem Sachstand befuhr die 67-Jährige gegen 09:00 Uhr die L 1103 / Heilbronner Straße in Richtung Leonbronn als sie nach links von der Fahrbahn abkam. Sie geriet in die Leitplanke und kam letztlich mit ihrem Fahrzeug auf der Seite zum Liegen. Mit leichten Verletzungen wurde sie in ein Krankenhaus gebracht. Am Seat entstand Totalschaden von geschätzten 15.000 Euro. Das Fahrzeug musste geborgen und abgeschleppt werden. Hierbei trat teilweise Öl, so dass auch die Feuerwehr und die Straßenmeisterei im Einsatz waren. Zeitweise musste die Straße bis gegen 11:00 Uhr gesperrt werden.

Sabine Maag, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell