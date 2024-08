Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg - Fußgängerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Isselburg (ots)

Unfallort: Isselburg, Landstraße 486 (Am Fenn);

Unfallzeit: 21.08.2024, 20.42 Uhr;

Schwer verletzt hat sich eine 16-jährige Fußgängerin am Mittwoch in Isselburg. Das Mädchen hatte gegen 20.42 Uhr die L486 überqueren wollen, um dann weiter über die Straße Stromberg Richtung Isselburg zu gehen. Ein 19-jähriger Mann aus den Niederlanden befuhr zum gleichen Zeitpunkt mit seinem Pkw die L486 in Fahrtrichtung Anholt. Trotz Vollbremsung konnte er den Zusammenstoß mit der Fußgängerin nicht vermeiden. Die Schwerverletzte wurde in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. (ms)

