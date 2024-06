Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigung an KFZ und Beleidigung

Uslar (ots)

Uslar, (go), Ernst-Reuter-Straße/Kurt-Schumacher-Straße, Mittwoch, der 26.06.2024, zwischen 14:20 Uhr und 14:25 Uhr. Ein 58- jähriger Mitarbeiter einer örtlichen KFZ Werkstatt befuhr mit dem PKW eines Kunden die Ernst-Reuter-Straße in Richtung Kurt-Schumacher-Straße. Im Einmündungsbereich wurde er, nachdem er von einem bisher unbekannten Motorradfahrer überholt wurde, ausgebremst. Der Motorradfahrer trat an den PKW heran, beschädigte den linken Außenspiegel und beleidigte den 58- jährigen. Anschließend entfernte er sich mit seinem Motorrad in unbekannte Richtung. Die Höhe des Sachschadens beträgt ca. 100 Euro. Zeugen, die Hinweise zur Aufklärung geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Uslar, Tel. 05571-80060.

