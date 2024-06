Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigung

Uslar (ots)

Uslar, (go), Sohlinger Landstraße, Mittwoch, der 26.06.2024, 21:35 Uhr. Bisher unbekannte Täter beschädigten, auf unbekannte Weise, die Fensterscheibe am Haus eines 50- jährigen aus Uslar. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 200 Euro. Zeugen, die hier Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Uslar, Tel. 05571-80060.

