Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Sonntag, den 04.02.2024

Aurich/Wittmund (ots)

Landkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Körperverletzung in Diskothek

Gegen 02:50 Uhr in der Samstagnacht kam es in einer Auricher Diskothek zu einer wechselseitigen Körperverletzung. Nach vorangegangenen Streitigkeiten schlug ein 31-Jähriger aus Wittmund zunächst einem 21-Jährigen Wittmunder gegen den Kopf. Im Zuge dessen schlug der 21-Jährige dem 31-Jährigen in das Gesicht. Strafverfahren wurden eingeleitet.

Wiesmoor - Körperverletzung

Am Samstagabend, gegen 20:10 Uhr, begab sich eine 32-jährige Frau aus Wiesmoor auf ein fremdes Grundstück in ihrer Nachbarschaft. Als diese von der dortigen Bewohnerin angesprochen wurde, schlug sie der 47-Jährigen in das Gesicht. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Verkehrsgeschehen

Wiesmoor - Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Ein unbekannter Verursacher hat am Samstag, in der Zeit von 12:00-13:00 Uhr, einen roten Toyota auf dem Marktplatz beschädigt. Der Pkw war im Tatzeitraum auf dem Marktplatz ordnungsgemäß geparkt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei unter 04941 606215 zu melden.

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Bushaltestelle beschädigt

Bislang unbekannte Täter beschädigten am Samstagabend in der Zeit zwischen 20:00 Uhr und 23:00 Uhr eine Bushaltestelle im Addinggaster Weg. Insgesamt fünf Glasscheiben des Wartehäuschens wurden auf bislang unbekannte Art und Weise völlig zerstört. Wer Hinweise auf verdächtige Personen bzw. Fahrzeuge geben kann, wende sich bitte an die Polizei in Norden unter 04931 9210.

Verkehrsgeschehen

Norden - Garagentor beschädigt und geflüchtet

Bereits in der Nacht von Montag auf Dienstag (29./30.01.2024) ist ein Garagentor im Kiefernweg durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigt worden. Der Unfallverursacher hat sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Zeugen, die Hinweise auf Fahrzeuge oder Personen geben können, wenden sich bitte an die Polizei in Norden unter 04931 9210.

Krummhörn –Unfallflucht am Pilsumer Leuchtturm

Auf einem Parkplatz am Pilsumer Leuchtturm ist am Samstag in der Zeit zwischen 12:30 Uhr und 13:00 Uhr ein dort abgestellter schwarzer Mercedes vermutlich durch ein ausparkendes Fahrzeug im Heckbereich beschädigt worden. Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern bzw. seine Beteiligung anzugeben. Mögliche Zeugen des Vorfalls wenden sich bitte an die Norder Polizei unter Tel. 04931 9210.

Landkreis Wittmund

Verkehrsgeschehen

Wittmund - Zwei Verletzte durch Verkehrsunfall

Bei einem Verkehrsunfall in Wittmund sind am Samstagabend zwei Menschen leicht verletzt worden. Um 18 Uhr befuhr ein 54-jähriger Mann aus Wittmund mit seinem VW Polo die Burhafer Straße und beabsichtigte von dieser in die Fahnhuser Straße abzubiegen. Hierbei übersah er den entgegenkommenden Hyundai i20 eines 38-jährigen Mannes aus Stedesdorf. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem beide Männer verletzt wurden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell