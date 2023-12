POL-PDNR: Neuwied - Diebstahl eines Kleinkraftrad

St. Katharinen (ots) - Am Nachmittag des 29.12.2023 kam es im Bereich eines Einkaufmarktes in St. Katharinen zu einem Verkehrsunfall. Eine 60-jährige Fahrzeugführerin aus dem Kreis Neuwied befuhr in Schrittgeschwindigkeit den Parkplatz des Marktes. Hierbei übersah sie eine 42-jährige Fußgängerin und touchierte diese am Bein. Die Fußgängerin wurde leicht verletzt zwecks Behandlung in das Krankenhaus Linz verbracht. ...

