Polizei Hagen

POL-HA: Radfahrer bei Unfall von Auto touchiert und leicht verletzt

Hagen-Wehringhausen (ots)

Dienstagmorgen (15.10) fuhr ein 54-Jähriger gegen 6.35 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Wehringhauser Straße in Richtung Bahnhof. Hierbei kam es zu einem Unfall mit einem Mercedes. Der 37-jährige Autofahrer, der die Södingstraße befuhr und in die Wehringhauser Straße einbiegen wollte, touchierte den Hagener, der daraufhin mit dem Kopf zu Boden stürzte und sich leicht verletzte. Der Radfahrer trug dabei glücklicherweise einen Helm. Der 37-jährige Mercedes-Fahrer gab bei der Unfallaufnahme gegenüber der Polizei an, dass sich zum Unfallzeitpunkt ein Linienbus auf der Busspur befunden habe. Durch den Lichtkegel habe er den auf derselben Höhe fahrenden 54-Jährigen nicht gesehen und ihn mit der Fahrzeugfront an der Hüfte getroffen. Der Radfahrer kam vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. (arn)

