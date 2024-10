Polizei Hagen

POL-HA: Fahrübungen ohne Führerschein auf öffentlichem Parkplatz - Parklücke mit Kartons gebaut

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Während der Streife wurden Polizisten am Mittwoch (16.10.) gegen 23.35 Uhr auf einem Parkplatz in der Straße Auf dem Lölfert auf ein fahrendes Auto und eine weitere Person aufmerksam, die auf der Parkfläche stand. Zudem war aus vier Pappkartons augenscheinlich eine Parklücke gebaut worden. Die Beamten entschieden sich für eine Kontrolle und stießen dabei auf zwei Männer. Ein 17-Jähriger, der sich alleine in dem Auto befand und am Steuer des Mercedes saß, konnte den Einsatzkräften keinen Führerschein vorlegen. Bei dem zweiten Mann handelte es sich um den 46-jährigen Stiefvater des Jugendlichen. Beide wollten keine Angaben dazu machen, dass der 17-Jährige augenscheinlich mit seinem Stiefvater Parkübungen durchgeführt hat. Die Polizisten fertigten eine Strafanzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis gegen den 17-Jährigen. Auch der 46-Jährige erhielt eine Strafanzeige, da er zuließ, dass der Minderjährige mit seinem Auto fuhr, obwohl er keine Fahrerlaubnis hat. (arn)

