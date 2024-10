Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Räuberischer Diebstahl, Auseinandersetzung, erfolgreiche Vermisstensuche, Verkehrsunfälle, Brand von Kleidercontainer, Diebstahl von Motorroller, Pkw-Brand, Einbrüche

Reutlingen (ots)

Reutlingen (RT): Räuberischer Diebstahl

Am Freitag gegen 13.30 Uhr ist ein 37 -jähriger Mann in einem Bekleidungsgeschäft in der Metzgerstraße einem Ladendetektiv aufgefallen, weil er sich zunächst bereits im Bereich der zum Verkauf stehenden Jacken auffällig verhalten hat. Im Anschluss begab er sich in die Schuhabteilung, entnahm ein Paar neue Schuhe aus einem Karton, zog diese an und legte seine alten Schuhe in den Karton zurück. Hiernach wollte er das Geschäft über den Haupteingang verlassen, wo er vom Ladendetektiv angesprochen wurde. Der Dieb reagierte zunächst sofort verbal aggressiv und schlug anschließend dem Detektiv unvermittelt mit der Faust ins Gesicht. Obwohl er dann zu flüchten versuchte, konnte er von weiteren Angestellten des Bekleidungsgeschäftes bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Auch die Polizeibeamten beleidigte und bedrohte er fortlaufend. Im Rahmen der weiteren Sachverhaltsabklärung wurde festgestellt, dass gegen den wohnsitzlosen Mann bereits zwei vollstreckbare Haftbefehle wegen einschlägigen Delikten vorlagen, weshalb er in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert wurde.

Reutlingen (RT): Auseinandersetzung mit Pfefferspray

Am späten Freitagnachmittag ist es in der Lederstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gekommen, bei der auch Pfefferspray eingesetzt worden ist. Ersten Erkenntnissen zur Folge trafen sich gegen 17.45 Uhr ein 41 -Jähriger und ein 36 -Jähriger in der Nähe eines Geldinstituts. Hierbei kam es zwischen den Männern zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei welcher der 36 -Jährige ein Pfefferspray zog und mehrfach in das Gesicht des 41 -Jährigen sprühte und ihm mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen hat. Daraufhin entfernte sich der Angreifer, dessen Identität mittlerweile ermittelt werden konnte und der in Begleitung von zwei weiteren Personen war, in unbekannte Richtung. Der Geschädigte musste durch den Rettungsdienst in eine Klink verbracht werden. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen, auch zu den möglichen Hintergründen, aufgenommen.

Walddorfhäslach (RT): Erfolgreiche Vermisstensuche

Nachdem am Freitag gegen 17 Uhr dem Polizeipräsidium Reutlingen mitgeteilt worden ist, dass der Kontakt zu einer Frau mittleren Alters abgebrochen sei, sich diese möglicherweise in einer hilflosen Lage befinden könnte und ihr Fahrzeug auf dem Parkplatz Bullenbank parkend aufgefunden wurde, sind entsprechende Suchmaßnahmen eingeleitet worden. In diese waren neben mehreren Streifen auch ein Polizeihubschrauber sowie ein Mantrailer-Suchhund des Polizeipräsidiums Einsatz eingebunden. Die Frau konnte gegen 21 Uhr bei einem Waldgebiet östlich des Parkplatzes nahezu unversehrt angetroffen werden. Sie wurde vorsorglich in eine Klinik eingeliefert.

Lichtenstein (RT): Auffahrunfall

Ein Leichtverletzter ist die Folge eines Verkehrsunfalles, der sich am Freitagmorgen auf der L387 ereignet hat. Gegen 09.45 Uhr befuhr ein 43 -jähriger Sprinter-Fahrer die L387 in Fahrtrichtung Engstingen. An der Einmündung zur L230 fuhr er vermutlich aus Unachtsamkeit auf einen dort verkehrsbedingt wartenden Ford Fiesta eines 61 -Jährigen hinten auf. Bei der Kollision wurde der Fiesta-Lenker leicht verletzt. Er wurde durch einen hinzugerufenen Rettungswagen zur weiteren medizinischen Versorgung in eine Klinik eingeliefert. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1.500 Euro.

Eningen unter Achalm (RT): Von Fahrbahn abgekommen und überschlagen

In den frühen Morgenstunden des Samstags ist es auf der L380 zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden gekommen. Gegen 03.00 Uhr befuhr der 24 -jährige Lenker eines Pkw Audi A7 aus St. Johann-Würtingen kommend die L380 in Fahrtrichtung Eningen. In einer Linkskurve kam der Audi nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Im weiteren Verlauf kollidierte der Pkw frontal mit einem Baum. Der leicht verletzte 24 -Jährige konnte sich nach dem Unfall aus dem Fahrzeugwrack befreien und trat fußläufig den Heimweg an. Im Bereich Würtingen konnte er durch eine Streifenwagenbesatzung angetroffen werden. Bei der Sachverhaltsaufklärung wurde bei dem jungen Mann Alkoholgeruch wahrgenommen, weshalb er sich einer Blutentnahme unterziehen musste. Zudem wurde der Führerschein einbehalten. Mit der Bergung des Pkws wurde ein Abschleppunternehmen beauftragt. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 15.000 Euro.

St. Johann (RT): Kollision mit Gegenverkehr

Am Freitagnachmittag ist es auf der Kreisstraße zwischen den Ortsteilen Ohnastetten und Würtingen zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person gekommen. Gegen 15.15 Uhr befuhr eine 47 -jährige BMW-Lenkerin die Kreisstraße 6710 von Gächingen kommend in Richtung Ohnastetten und wollte an der Einmündung in Richtung Würtingen nach rechts abbiegen. Beim Abbiegen geriet die BMW-Fahrerin auf die Gegenfahrspur und kollidierte mit einer entgegenkommenden 22 -jährigen Mercedes-Lenkerin, welche die Kreisstraße 6711 von Würtingen kommend in Richtung Ohnastetten befuhr. Die Mercedes-Lenkerin zog sich hierbei leichte Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Da sich bei der Unfallaufnahme Hinweise auf einen möglichen Einfluss von Medikamenten bei der Verursacherin ergaben, wurde bei der 47 -jährigen BMW-Lenkerin eine Blutprobe erhoben. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 30.000 Euro.

Sonnenbühl (RT): Feuer in Altkleidercontainer gelegt

Zu einer Sachbeschädigung an einem Altkleidercontainer ist es in der Nacht von Freitag auf Samstag in Sonnenbühl-Undingen gekommen. Ein Anwohner stellte gegen 02.30 Uhr fest, dass ein Altkleidercontainer in der Lindenstraße in Brand gesetzt wurde und alarmierte daraufhin die Rettungskräfte. Die Feuerwehr konnte das Feuer im Container rasch löschen. In der ersten Befragung des Zeugen teilte dieser mit, dass er in unmittelbarer Nähe zwei jugendliche Personen wahrnahm. Die eingeleitete Fahndung nach den Jugendlichen verlief ergebnislos. In welchem Zusammenhang die Jugendlichen mit dem Brandgeschehen stehen ist Gegenstand der vom Polizeirevier Pfullingen geführten Ermittlungen. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf ca. 5.000 Euro geschätzt.

Esslingen (ES): Kradfahrer bei Unfall verletzt

Am Freitag gegen 16.20 Uhr ist der 55 -jährige Fahrer eines Kraftrades der Marke Kawasaki verletzt worden. Er befuhr die L 1150 /Schorndorfer Straße in Richtung Oberesslingen und stürzte in einem Kurvenbereich nach bisherigen Erkenntnissen aufgrund eines Fahrfehlers. Der 55 -Jährige wurde vom Kraftrad getrennt, welches auf der Fahrbahn weiterrutschte und letztlich mit einem ordnungsgemäß entgegenkommenden Pkw VW Tiguan kollidierte. Während der 51 -jährige Fahrer des VW Tiguan unverletzt blieb, wurde der 55 -jährige Kradfahrer durch den Rettungsdienst zur weiteren medizinischen Versorgung in eine Klinik eingeliefert. Sowohl das Kraftrad wie auch der VW Tiguan waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt 7.000 Euro geschätzt.

Esslingen (ES): Motorroller entwendet (Zeugenaufruf)

Am Freitag in der Zeit zwischen 22 Uhr und 23 Uhr ist ein Motorroller der Marke Rex entwendet worden. Dieser war in einer Hofeinfahrt in der Obertürkheimer Straße abgestellt. Am Roller war das Versicherungskennzeichen 720 BOL angebracht. Das Polizeirevier Esslingen bittet um Zeugenhinweise und Hinweise zum Verbleib des Rollers unter Telefon 0711/3990-330.

Filderstadt (ES): Rollerfahrer verletzt

Am Freitag um 11.10 Uhr ist es in der Nürtinger Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei welchem ein 59 -jähriger Rollerfahrer leicht verletzt worden ist. Er befuhr mit einem dreirädrigen Roller der Marke Piaggio die Nürtinger Straße von der Karlstraße kommend und übersah am Ende einer Baustelle einen auf der Fahrbahn liegenden größeren Klumpen aus Lehm und Steinen, welchen er in der Folge mit den beiden Vorderrädern überfuhr. Hierdurch geriet er ins Schleudern und prallte in das Heck eines verkehrsbedingt wartenden Pkw Skoda. Der bei dem Unfall leicht verletzte Rollerfahrer begab sich nach dem Unfall selbstständig in ärztliche Behandlung. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 4.000 Euro. Ob der auf der Fahrbahn liegende Lehmklumpen einem Versäumnis des Baustellenbetreibers zu Grunde liegt, ist noch Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.

Leinfelden-Echterdingen (ES): Radfahrer leicht verletzt

Zu einem Verkehrsunfall, bei welchem ein 53 -jähriger Fahrradfahrer leicht verletzt wurde, ist es am Freitag gegen 18.40 Uhr gekommen. Die 33 -jährige Fahrerin eine Pkw Seat Leon befuhr die Cookstraße, als der Radfahrer unvermittelt auf Höhe des Vespucciweges von einem Fußweg auf die Fahrbahn einfuhr und mit der rechten Fahrzeugseite des Seat kollidierte. Der Radfahrer erlitt leichte Verletzungen und wollte sich selbstständig in ärztliche Behandlung begeben. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt.

Ostfildern-Kemnat (ES): Fahrzeugbrand

Am Freitag gegen 23.20 Uhr ist an der Einmündung Schönbergstraße / Friedrichstraße ein Pkw Seat Leon mutmaßlich aufgrund eines technischen Defektes in Brand geraten. Der Fahrzeugführer und seine Beifahrerin bemerkten während der Fahrt, dass aus dem Motorraum Rauch aufstieg. Es gelang, das Fahrzeug noch abzustellen und zu verlassen, bevor dieses in Vollbrand geriet. Die Feuerwehr Ostfildern, welche mit drei Fahrzeugen und 17 Einsatzkräften vor Ort war, löschte das Fahrzeug, konnte jedoch nicht mehr verhindern, dass der ältere Seat vollständig ausbrannte und ein wirtschaftlicher Totalschaden entstand.

Rottenburg am Neckar (TÜ): Kleinkraftrad und Fahrrad auf Radweg kollidiert

Leichte Verletzungen hat sich ein 43 Jahre alter Rennradfahrer bei einem Verkehrsunfall zugezogen, der sich am Freitagnachmittag auf dem Radweg neben der L385 ereignet hat. Gegen 14.15 Uhr befuhr ein 17 -jähriger Kleinkraftradfahrer verbotswidrig den Radweg auf Höhe der Einmündung zur Schadenweilerstraße in Richtung Rottenburg. Zur selben Zeit befuhr der 43 -Jährige mit seinem Rennrad den Radweg in entgegengesetzter Fahrtrichtung. In einer Senke kam es zwischen den Verkehrsteilnehmern zur Kollision, wobei beide Beteiligten zu Boden stürzten. Bei der Kollision entsandt nur geringer Sachschaden an den Fahrzeugen. Durch den hinzugerufenen Rettungsdienst wurde der 43 -Jährige in eine Klinik eingeliefert. Der 17 -jährige Fahrer des Kleinkraftrades blieb nach bisherigen Erkenntnissen unverletzt.

Ofterdingen (TÜ): Einbruch in Einfamilienhaus

Ein Einfamilienhaus im Forchenweg ist am Freitag im Zeitraum 19.00 Uhr bis 21.20 Uhr von Einbrechern aufgesucht worden. Die bislang unbekannten Täter hebelten die Terrassentüre auf und durchwühlten das mehrere Räumlichkeiten. Nach derzeitigem Stand wurden Schmuck und Bargeld entwendet. Die Höhe des entstandenen Sachschadens sowie der Wert des Diebesgutes können bislang noch nicht beziffert werden. Der Polizeiposten Mössingen hat mit Unterstützung von Spurensicherungsspezialisten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.

Haigerloch (ZAK): Einbruch in Jugendwohnheim (Zeugenaufruf)

Am Samstag ist es um 02.00 Uhr in der Hohenbergstraße zu einem Einbruch in ein Jugendwohnheim gekommen. Ein bislang unbekannter Täter entfernte ein Fenstergitter von der Hausfassade, hängte das dahinter vermutlich gekippte Fenster aus und betrat auf diesem Weg das Gebäude. Über das Erdgeschoss, dort entwendet er einen Geldbeutel, gelangte er ins Obergeschoss und betrat einen der dortigen Schlafräume, in welchem sich ein schlafender Bewohner befand. Aus diesem Raum wurden eine Tasche, ein Handy und eine Uhr entwendet. Der Bewohner erwachte hierbei und sprach den unbekannten Täter an. Weitere Bewohner aus angrenzenden Räumen wachten ebenfalls auf. Der Täter ergriff daraufhin die Flucht, verließ das Gebäude und rannte in Richtung Sparkasse weg. Von den Bewohnern wurde er teilweise zu Fuß verfolgt, konnte aber nicht mehr eingeholt werden. Auf der Flucht verlor der Täter einen Teil des Diebesgutes. Der entstandene Sachschaden und der Diebstahlschaden können aktuell noch nicht beziffert werden, Die Feuerwehr Haigerloch wurde zur Sicherung des Fensters verständigt und kam mit einem Fahrzeug und fünf Einsatzkräften vor Ort. Der Täter wurde wie folgt beschrieben: zirka 176 cm groß, Maske bis zur Nase, etwa 20 Jahre alt, normale Statur, helle Hautfarbe. Er trug eine Jeanshose, eine schwarze Jacke und eine Strickmütze. Das Polizeirevier Hechingen hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07471/98800 entgegen.

Hechingen (ZAK): Unfall aufgrund Alkoholkonsums

Zu viel Alkoholkonsum dürfte am Freitag um 22.50 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Neustraße auf der Brücke über die Starzel geführt haben. Der 29 -jährige Fahrer eines Ford Transit kam mutmaßlich aufgrund seiner Alkoholisierung von der Fahrbahn ab, so dass sein Fahrzeug quer mit dem dortigen Brückengeländer kollidierte. Ein im Zuge der Unfallaufnahme durchgeführter Alkoholtest bei dem Ford- Fahrer ergab einen vorläufigen Wert von über 2 Promille. Er musste in der Folge eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Sein Führerschein wurde einbehalten. Der 31 -jährige Beifahrer im Ford Transit wurde durch den Aufprall leicht verletzt. Durch den hinzugerufenen Rettungsdienst wurde er vor Ort medizinisch versorgt. Der Ford Transit war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Über die Höhe des entstandenen Schadens sind aktuell noch keine Angaben möglich.

Hechingen (ZAK): Unfall durch Öl auf der Fahrbahn

Aufgrund von Öl auf der Fahrbahn im Kreisverkehr Im Nasswasen / Landesstraße 410 ist eine 19 -jährige Fahrerin eines Leichtkraftrades der Marke Honda am Freitag gegen 16.00 Uhr ins Rutschen geraten und zu Fall gekommen. Durch den Sturz wurde sie leicht verletzt. Ein hinzugerufener Rettungswagen verbrachte sie zur weiteren Behandlung in eine Klinik. Am Kleinkraftrad ist ein Schaden in Höhe 300 Euro entstanden. Es musste abgeschleppt werden. Die Straßenmeisterei Balingen kam zur Reinigung der Fahrbahn vor Ort. Der mutmaßliche Verursacher der Ölspur sowie das entsprechende Fahrzeug konnten mittlerweile ermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell