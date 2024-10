Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Garagen aufgebrochen; Einbruch in Deponie; Mehrere Einbrüche in Firmen und Wohnhäuser

Reutlingen (ots)

Unfall beim Linksabbiegen

Zu Verkehrsbehinderungen im morgendlichen Berufsverkehr hat ein Unfall geführt, der sich am Freitagmorgen an der Kreuzung Halskestraße / Am Heilbrunnen ereignet hat. Ein 27-Jähriger war mit seinem Rennrad auf der Halskestraße in Richtung B313 unterwegs und wollte an der Einmündung nach links in die Straße Am Heilbrunnen abbiegen. Dabei kam es zur Kollision mit einem entgegenkommenden Renault Zoe, dessen 62-jährige Fahrerin die Kreuzung geradeaus überqueren wollte. Während die Renault-Fahrerin unverletzt blieb, erlitt der Radler leichte Verletzungen, lehnte aber eine ärztliche Behandlung vor Ort ab. Der entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. (cw)

Bad Urach (RT): Auto überschlagen

Nicht angepasste Geschwindigkeit dürfte den polizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache für einen Verkehrsunfall gewesen sein, der sich am frühen Freitagmorgen am Ortseingang von Hengen ereignet hat. Eine 36-Jährige war kurz vor ein Uhr mit ihrem Opel Astra auf der K6707 aus Richtung Bad Urach kommend unterwegs und wollte am Ortseingang Hengen nach links in einen Feldweg einbiegen. Weil sie aber zu schnell war, verfehlte sie die Einfahrt und rutschte in einen Graben rechts der Einfahrt. In der Folge überschlug sich ihr Opel und kam auf dem Dach zum Liegen. Die Fahrerin konnte sich selbst aus dem Auto befreien und blieb unverletzt. Ihr Auto, an dem wirtschaftlicher Totalschaden in einer geschätzten Höhe von etwa 4.000 Euro entstanden war, wurde nachfolgend von einem Abschleppdienst geborgen. (cw)

Metzingen / Bad Urach (RT): Betrunken in die Leitplanken gekracht

Deutlich alkoholisiert war ein 37-Jähriger, der am Donnerstagabend mit seinem BMW auf der B28 zwischen Reutlingen und Metzingen die Leitplanken touchiert hatte und anschließend geflüchtet ist. Gegen 23.30 Uhr wurde die Polizei von Zeugen alarmiert, denen in Reutlingen, in der Straße Unter den Linden ein BMW aufgefallen war, dessen Fahrer einen alkoholisierten Eindruck machte. Im Verlauf der daraufhin eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen meldeten weitere Zeugen am Ortseingang Bad Urach den auffällig fahrenden BMW. Unmittelbar darauf konnte der Wagen in der Stuttgarter Straße angehalten werden. Bei der nachfolgenden Kontrolle schlug den Polizeibeamten nicht nur starker Alkoholgeruch entgegen. Zudem stellten sie fest, dass die komplette linke Fahrzeugseite des BMW erhebliche, frische Unfallschäden aufwies. Eine Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit des 37 Jahre alten Fahrers ergab einen vorläufigen Atemalkoholwert von mehr als 2,3 Promille, weshalb eine Blutentnahme angeordnet werde musste. Sein Führerschein wurde noch an Ort und Stelle beschlagnahmt. Nachfolgende Ermittlungen ergaben, dass der Mann von Reutlingen in Richtung Bad Urach unterwegs war und auf der Strecke nach links von der Fahrbahn abkam, mehrere Meter an den Mittelleitplanken entlangschrammte und anschließend weitergefahren war. Der Sachschaden an seinem BMW wird auf zirka 5.000 Euro geschätzt. Der Sachschaden an den in rund 14 Metern Länge beschädigten Leitplanken ist noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Metzingen ermittelt. (cw)

Metzingen (RT): Mehrere Garagen aufgebrochen

Gleich mehrere Garagen und ein Pkw wurden bereits in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag durch Einbrecher angegangen. Die bislang unbekannten Täter brachen in der Nürtinger Straße gewaltsam vier Garagen auf und durchwühlten einen dort unverschlossen abgestellten Pkw. In der Folge öffneten die Kriminellen zwei weitere, nicht verschlossene Garagen und durchsuchten diese nach Stehlenswertem. Über mögliches Diebesgut liegen bislang keine Erkenntnisse vor. Das Polizeirevier Metzingen ermittelt. (gj)

Pfullingen (RT): Auf vorausfahrenden Pkw aufgefahren

Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat ein 55 Jahre alter Autofahrer bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag auf der Ahlsteige erlitten. Ein 19-Jähriger war gegen 17.40 Uhr mit einem Mitsubishi bergabwärts in stadteinwärtiger Richtung unterwegs. Im Bereich einer Tempo-30-Zone bremste er seinen Wagen ab, rutschte offenbar jedoch vom Bremspedal und fuhr auf den vorausfahrenden Mercedes eines 55-Jährigen auf. Dieser wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 7.500 Euro. Der Mitsubishi war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. (rd)

Esslingen (ES): Auffahrunfall auf B10

Sachschaden in Höhe von rund 8.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend auf der B10 entstanden. Ein 35-Jähriger befuhr gegen 21.50 Uhr mit einem BMW X4 die rechte Spur der Bundesstraße in Richtung Göppingen. Zwischen der Anschlussstelle Esslingen-Zentrum und der Adenauerbrücke fuhr er auf den vorausfahrenden VW Golf einer 43-Jährigen auf. Verletzt wurde niemand. Beide Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß jedoch nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Aufgrund auslaufender Betriebsmittel waren auch Feuerwehr und Straßenmeisterei zur Unfallstelle ausgerückt. Der rechte Fahrstreifen musste bis zum Abschluss der Unfallaufnahme und Reinigungsarbeiten bis kurz nach 0.30 Uhr gesperrt werden, was zu einem geringen Rückstau führte. (rd)

Unterensingen (ES): Unfall im Einmündungsbereich

Der Lenker eines Leichtkraftrads und sein Sozius sind bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend an der Einmündung Esslinger Straße / K 1219 nach ersten Erkenntnissen schwer verletzt worden. Den verkehrspolizeilichen Ermittlungen zufolge wollte der Lenker eines BMW X1 kurz vor 18.30 Uhr von der Esslinger Straße aus nach links auf die Kreisstraße einbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem dort vorfahrtsberechtigt in Richtung Zizishausen fahrenden Leichtkraftrad Sym Xiamen eines 59-Jährigen. Dieser sowie sein 23 Jahre alter Sozius stürzten daraufhin zu Boden. Der Rettungsdienst brachte beide Männer zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser, wo sie stationär aufgenommen wurden. Das Leichtkraftrad musste abgeschleppt werden. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 5.500 Euro. Im Zuge der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten musste die K1219 bis etwa 20.15 Uhr gesperrt werden. (rd)

Wendlingen (ES): Nach Verkehrsunfall geflüchtet

Auf rund 8.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den eine 84-Jährige am Donnerstagnachmittag auf der Wehrstraße verursacht hat. Die Seniorin war gegen 16.45 Uhr mit ihrem Opel Corsa auf der Wehrstraße in Richtung Kirchheimer Straße unterwegs und wollte trotz Gegenverkehr an einem auf ihrer Seite parkenden Ford Fiesta vorbeifahren. Dabei missachtete sie ihre Wartepflicht und schrammte sowohl an dem parkenden Auto, als auch an der Seite des entgegenkommenden VW Touran eines 59-Jährigen entlang. Ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, setzte die Frau ihre Fahrt fort und entfernte sich von der Unfallstelle. Während der polizeilichen Unfallaufnahme fuhr die 84-Jährige erneut an der Unfallstelle vorbei, wurde von den Geschädigten erkannt und konnte von den Polizeibeamten angehalten werden. Sie sieht jetzt einer entsprechenden Strafanzeige entgegen. Verletzt wurde zum Glück niemand. (cw)

Esslingen (ES): In Metzgerei eingebrochen

Über eine gewaltsam geöffnete Eingangstür ist in der Nacht zum Freitag in eine Metzgerei im Oberer Metzgerbach eingebrochen worden. In der Zeit von 18.25 Uhr bis 6.45 Uhr gelangte der Einbrecher so in den Verkaufsraum, wo er die dort befindlichen Kassen aufbrach. Im Anschluss begab sich der Einbrecher in ein angrenzendes Büro und machte sich dort an weiteren Geldkassetten zu schaffen. Über die Höhe des erbeuteten Bargelds liegen noch keine konkreten Angaben vor. Der Polizeiposten Oberesslingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Neuhausen (ES): Zwei Verkehrsunfälle

Zwei Verkehrsunfälle mit Verletzten haben sich am Donnerstagnachmittag innerhalb kurzer Zeit in Neuhausen ereignet. Ein 25-Jähriger befuhr um 16.15 Uhr mit einem Ford Focus die Kirchstraße von Wolfschlugen herkommend abwärts. Beim Linksabbiegen in die Adenauerstraße kam es zur Kollision mit dem entgegenkommenden Skoda Octavia eines 36 Jahre alten Mannes. Dieser konnte trotz einer Gefahrenbremsung einen seitlichen Aufprall mit dem Ford nicht verhindern. Beide Fahrer zogen sich ersten Erkenntnissen nach leichte Verletzungen zu. Der Unfallverursacher musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. Der 36-Jährige begab sich im Anschluss selbstständig in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf 25.000 Euro geschätzt.

Gegen 16.50 Uhr war eine 69-Jährige mit einem VW Touran auf der Brühlstraße unterwegs. An der Einmündung in die bevorrechtigte Adenauerstraße hielt die Fahrerin zunächst an. Beim Losfahren stieß sie frontal mit der linken Seite eines VW zusammen. Der 19 Jahre alte Polofahrer zog sich hierbei eine leichte Verletzung zu, die vom Rettungsdienst vor Ort versorgt werden konnte. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen beträgt etwa 9.000 Euro. (ms)

Grosselfingen (ZAK): Einbrecher unterwegs

In die Räumlichkeiten eines Entsorgungsbetriebs in der Grosselfinger Gewerbestraße ist am fürhen Freitagmorgen eingebrochen worden. Über ein auf der Gebäuderückseite aufgehebeltes Fenster gelangten in der Zeit von 1.30 Uhr bis zwei Uhr bislang unbekannte Täter in die Firma. Anschließend entwendeten sie einen Tresor, den sie jedoch ungeöffnet auf dem Gelände zurückließen. Über ein mögliches weiteres Diebesgut liegen noch keine Erkenntnisse vor. Das Polizeirevier Hechingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Balingen (ZAK): Einbruch in Deponie

In die Deponie im Stadtteil Weilstetten sind Unbekannte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag eingebrochen. Gegen 3.45 Uhr wurde die Polizei alarmiert, nachdem dort der Alarm ausgelöst worden war. Vor Ort stellte sich heraus, dass die Kriminellen Fenster und Türen zum Deponiehäuschen und den Bürocontainern aufgehebelt und die Innenräume durchwühlt hatten. Ob etwas gestohlen wurde ist noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Balingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (jb)

Hechingen (ZAK): In Wohnhaus eingebrochen

In ein Wohngebäude in der Klosterstraße ist von Donnerstag auf Freitag eingebrochen worden. Zwischen 18.55 Uhr und 8.15 Uhr beschädigte ein Unbekannter eine Scheibe und gelangte so ins Innere des Hauses. Dort suchte der Täter nach Stehlenswertem und entwendete nach derzeitigem Kenntnisstand Schmuck. Das Polizeirevier Hechingen ermittelt. (rd)

Hechingen (ZAK): In Wohnhaus eingebrochen

In ein Einfamilienhaus in der Joseph-Wolf-Straße ist ein Unbekannter zwischen Donnerstag, 14.30 Uhr, und Freitag, 10.30 Uhr, eingebrochen. Im genannten Zeitraum verschaffte sich der Einbrecher über eine Terrassentüre gewaltsam Zutritt zum Haus, in dem er nachfolgend in mehreren Räumen die Schränke und Schubladen durchwühlte. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Hechingen hat mit Unterstützung von Spurensicherungsspezialisten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Hechingen (ZAK): Einbruch in Wohnhaus

Ein Wohnhaus in der Joseph-Wolf-Straße ist in der Nacht von Donnerstag auf Freitag zum Ziel eines Einbrechers geworden. In der Zeit zwischen 18.15 Uhr und 6.40 Uhr verschaffte sich der Täter über eine Terrassentür gewaltsam Zutritt ins Gebäude und durchsuchte verschiedene Räume nach Wertgegenständen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts gestohlen. Das Polizeirevier Hechingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Ob die beiden Einbrüche in Zusammenhang stehen ist Gegenstand dieser Ermittlungen. (gj)

