Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Absage der COPDAYS 2024 für den Landkreis Esslingen am 28. und 29. Oktober 2024 im Sportpark Weil

Reutlingen (ots)

Esslingen (ES):

Nachtrag zur Pressemitteilung vom 27.09.2024 / 08.30 Uhr

Vor wenigen Tagen hat sich in Esslingen-Weil ein tragischer Verkehrsunfall ereignet. Aus Respekt gegenüber den Trauernden, die am Unfallort in unmittelbarer Nähe des Sportparks zusammenkommen, haben wir uns dazu entschieden, die COPDAYS am 28. und 29. Oktober 2024 abzusagen. Dies betrifft auch die öffentliche Polizeischau am zweiten Tag.

Hierfür bitten wir um Verständnis.

Wir planen, die COPDAYS zu einem späteren Zeitpunkt nachzuholen. Sobald ein neuer Termin und eine Örtlichkeit feststehen, informieren wir Sie erneut. (ah)

