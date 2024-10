Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Vermisster Junge am Hauptbahnhof Kaiserslautern festgestellt

Kaiserslautern (ots)

Am Mittag des 15. Oktober 2024 wurde die Bundespolizei am Hauptbahnhof Kaiserslautern von der Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben darüber informiert, dass ein 10-jähriger Junge möglicherweise mit dem Zug in Richtung Kaiserslautern unterwegs ist. Laut den Angaben der Polizei trug der Junge einen Schlafanzug sowie eine gestreifte Winterjacke.

Eine Streife der Bundespolizei konnte den Jungen schließlich am Busbahnhof Kaiserslautern wohlbehalten auffinden. Er wurde daraufhin sicher an seine Mutter übergeben.

