Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Zeugenaufruf - Graffitisprayer in Ludwigshafen

Ludwigshafen am Rhein (ots)

Am Morgen des 10. Oktober 2024 um 1:50 Uhr stellte eine Streife der Bundespolizei zwei männliche Personen bei der Abstellanlage der Deutschen Bahn AG auf Höhe der Kleingartenanlage Süd Schöngewann in Ludwigshafen. Diese führten eine Tasche mit Sprühdosen mit sich. Als die Beamten sie für eine polizeiliche Kontrolle anhalten wollten, flüchteten beide Männer. Die Tasche wurde beschlagnahmt und eine der Personen gestellt. Es handelte sich um einen 20-jährigen Deutschen. Die Bekleidung des Mannes wies Farbspuren auf und in seiner Tasche wurden Gartenhandschuhe mit Farbanhaftungen aufgefunden. Die Nachschau ergab am nahegelegenen Bahnhof Mundenheim ein frisch aufgesprühtes Graffiti. Die Farbe war noch feucht, geruchsintensiv und die Farben des Graffitis entsprachen den vorliegenden Sprühdosen.

Die Bundespolizei sucht nun Zeugen des Sachverhaltes bzw. Personen, die Beobachtungen gemacht haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können. Bitte melden Sie sich hierzu bei der Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern per Email unter bpoli.kaiserslautern@polizei.bund.de oder telefonisch unter 0631/340 730 oder der kostenfreien Servicenummer 0800/6 888 000.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell