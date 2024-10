Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Tätlicher Angriff auf Polizisten am Hbf Kaiserslautern

Kaiserslautern (ots)

Am Morgen des 10. Oktober 2024 um 7:30 Uhr wurde die Bundespolizei Kaiserslautern zum ICE 9558 gerufen, da sich ein Mann in dem Zug aggressiv verhielt. Der Zug war auf dem Weg von Frankfurt nach Kaiserslautern als ein Zugbegleiter den Mann ohne gültigen Fahrschein feststellte und dieser die Angaben seiner Personalien verweigerte. Die Polizisten trafen den Mann im Bordbistro an und forderten ihn mehrfach auf den Zug zu verlassen, was dieser verweigerte. Daraufhin versuchten die Beamten zunächst den Mann aus dem Zug zu geleiten, woraufhin dieser begann laut zu schreien sowie nach den Polizisten zu treten. Unter Zwang wurden dem Mann Handfesseln angelegt, um diesen mit zur Dienststelle zu verbringen. Bei den weiteren Maßnahmen behielt er sein aggressives Verhalten bei und bespuckte zudem die Einsatzkräfte. Es konnte festgestellt werden, dass es sich um einen 53-jährigen Franzosen handelte, der bereits polizeilich bekannt ist. Der Mann wurde nach Abschluss der Maßnahmen auf freien Fuß entlassen. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstand und Angriff auf Vollstreckungsbeamte sowie Erschleichen von Leistungen eingeleitet.

