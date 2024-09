Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Freilaufendes Pferd an Bahnstrecke eingefangen

Rutsweiler (ots)

Am 18. September 2024 um ca. 07:20 Uhr erreichte die Bundespolizei in Kaiserslautern die Meldung, dass sich an der Bahnstrecke zwischen Olsbrücken und Wolfstein auf Höhe des Haltepunkt Roßbach bei Rutsweiler ein freilaufendes Pferd befände. Eine Streife der Bundespolizei erreichte die Örtlichkeit und konnte das Tier unversehrt grasend an der Bahnstrecke feststellen und einfangen. Die Eigentümerin des Pferdes wurde festgestellt und das Tier an sie übergeben. Der Ausreißer und ein zweites noch auf der Koppel verbliebenes Pferd wurden zur Sicherheit in einen Stall verbracht. Wie das Pferd die Koppel verlassen konnte, blieb unklar, da der Zaun bei Überprüfung geschlossen war. Alle Beteiligten waren sehr erleichtert, dass dem Tier nichts zugestoßen ist.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell