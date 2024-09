Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Einsatzmaßnahmen der Bundespolizei in Kaiserslautern

Kaiserslautern (ots)

Am frühen Morgen des 11. September 2024 wurden auf richterlichen Beschluss des Amtsgerichts Kaiserslautern Durchsuchungsmaßnahmen in drei Wohnungen im Stadtgebiet Kaiserslautern durchgeführt. Die Maßnahmen stehen in Zusammenhang mit einer Vielzahl von Graffitistraftaten auf Bahngebiet. Im Rahmen der Durchsuchungen wurden zahlreiche Beweismittel sichergestellt. Diese werden im Rahmen der weiteren Ermittlungen ausgewertet. Aufgrund des laufenden Verfahrens können zum aktuellen Zeitpunkt keine weiteren Angaben gemacht werden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell