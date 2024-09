Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Mann bedroht Schülerinnen im Zug - Zeugenaufruf

Limburgerhof (ots)

Am 12. September 2024 im Zeitraum zwischen 07:10 Uhr und 07:18 Uhr bedrohte ein unbekannter Mann fünf Schülerinnen im Alter von zehn Jahren in der S2 auf dem Weg von Limburgerhof Richtung Kaiserslautern. Eine Reisende nahm sich der verängstigten Kinder an, da der Mann weiter laut schreiend durch den Zug lief, bevor er diesen am Haltepunkt Böhl-Iggelheim verließ.

Der Mann wird als ca. 50-60 Jahre alt; graue, seitlich am Kopf rasierte Haare; Drei-Tage-Bart; bekleidet mit einer Jeans, schwarzen Schuhen, dunkelgrüner College-Jacke und abgetragenem Basecap beschrieben. Er sprach Deutsch mit Dialekt.

Die Bundespolizei sucht nun Zeugen des Vorfalls und Personen, die den Mann identifizieren oder sonstige sachdienliche Hinweise machen können. Bitte melden Sie sich hierzu bei der Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern per Email unter bpoli.kaiserslautern@polizei.bund.de oder telefonisch unter 0631/340 730 oder der kostenfreien Servicenummer 0800/6 888 000.

