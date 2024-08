Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Randalierende Jugendgruppen

Stadthagen, Innenstadt (ots)

(rie) Am Freitag, den 09.08., gegen 23:45 Uhr, erhält die Polizei Stadthagen telefonisch mehrere Hinweise, dass sich im Innenstadtbereich von Stadthagen mehrere Personengruppen aufhalten und randalieren sollen. Es soll sich dabei vor allem um Jugendliche und Heranwachsende im Alter von 14-20 Jahren handeln, die teilweise mit Eisenstangen bewaffnet seien. Ein Anrufer meldet zudem zeitversetzt, dass er auf dem Weg nach Hause zunächst Am Kirchhof durch eine Person mit Eisenstange unter Androhung von Schlägen daran gehindert wird, die Innenstadt zu passieren. Der Anrufer begibt sich daher über einen Umweg um die Innenstadt herum und stößt in Höhe der Marktstraße auf eine weitere mit einer Eisenstange bewaffneten Person. Auch diese Person verwehrt ihm den Durchgang unter Androhung von Gewalt. Durch mehrere sofort eingesetzte Funkstreifenwagen können auf Grund der zeitversetzten Meldung hierzu keine Feststellungen mehr gemacht werden. Die polizeiliche Präsenz in der Innenstadt wird dennoch für eine längere Zeit hoch gehalten. Dabei werden immer wieder einzelne Personen und Kleingruppen festgestellt, die sich jedoch ruhig verhalten. Es erfolgen zum Teil Identitätsfeststellungen und Gefährderansprachen. In den verbleibenden Nachtstunden wird die Innenstadt in regelmäßigen Abständen verstärkt bestreift. Zu weiteren Vorkomnissen oder Feststellungen kommt es nicht. Die Polizei Stadthagen ermittelt nun wegen des Verdachts des Landfriedensbruches. Zeugen, insbesondere Anwohnende, die Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Stadthagen in Verbindung zu setzen.

