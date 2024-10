Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Pkw gestohlen, Mann in Gewahrsam genommen, Unfälle mit verletzten Kindern, Frau sexuell angegangen

Betzingen: Pkw gestohlen (Zeugenaufruf)

Ein grauer Mercedes C220 ist in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in Reutlingen-Betzingen gestohlen worden. In der Zeit zwischen 0.30 Uhr und sieben Uhr entwendete der Täter auf noch unbekannte Art und Weise den in der Brucklacherstraße geparkten Wagen, an dem die amtlichen Kennzeichen TÜ-AB 252 angebracht waren. Der Polizeiposten Reutlingen-West hat zum Verbleib des Pkw die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 07121/9394-0 um sachdienliche Hinweise. (gj)

Reutlingen (RT): 25-Jähriger in Gewahrsam genommen

Ein offensichtlich psychisch auffälliger 25-Jähriger musste am Donnerstagvormittag von der Polizei in Gewahrsam genommen werden. Mehrere Anrufer wählten gegen elf Uhr den Notruf, nachdem der Mann zwischen dem Listplatz und der Einmündung Unter den Linden randaliert und unter anderem mit Steinen nach auf der Karlstraße fahrenden Fahrzeugen geworfen haben soll. Die Beamten trafen den 25-Jährigen im Bereich des Listplatzes an. Der renitente Mann musste in der Folge zu Boden gebracht und geschlossen werden. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu. Anschließend wurde er in eine Fachklinik gebracht. Zur Anzahl der beschädigten Fahrzeuge sowie zur Schadenshöhe liegen derzeit noch keine Informationen vor. (rd)

Neckartenzlingen (ES): Frau sexuell angegangen (Zeugenaufruf)

Ein Unbekannter soll am Dienstagabend in der Metzinger Straße eine 25 Jahre alte Frau sexuell angegangen haben. Wie nachträglich bei der Polizei zur Anzeige gebracht wurde, bemerkte die Geschädigte gegen 22.45 Uhr beim Betreten eines Wohnhauses den hinter ihr stehenden, unbekannten Mann. Dieser soll sein entblößtes Glied in der Hand gehalten und versucht haben, die 25-Jährige im Bereich der Hüfte zu berühren. Nachdem die Frau bei einem Bekannten geklingelt hatte, ergriff der Unbekannte die Flucht. Die Ermittlungen, insbesondere zum Tatverdächtigen, dauern an. Dieser hat dunkle, kurze Haare und einen dunklen Teint. Er trug eine Brille und war mit einem schwarzen Kapuzenpulli sowie einer grün/braunen Jacke bekleidet. Zudem trug er eine Jeans und einen grauen Rucksack. Zeugen, die den Mann, der mit einem Bus aus Richtung Nürtingen bis zur Haltestelle am Neckartenzlinger Rathaus gefahren sein soll, beobachtet haben oder Hinweise zu seiner Identität geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07022/9224-0 beim Polizeirevier Nürtingen zu melden. (rd)

Wendlingen (ES): Zeugen zu Unfall gesucht

Das Polizeirevier Nürtingen sucht unter Telefon 07022/9224-0 nach Zeugen zu einem Verkehrsunfall, bei dem am Donnerstagmittag in Wendlingen zwei Kinder leicht verletzt wurden. Die Jungs im Alter von zwölf und 13 Jahren waren kurz nach 13 Uhr zusammen auf einem E-Roller in der Höhenstraße unterwegs. Von der Höhenstraße bogen sie im Anschluss nach links in die Lenzstraße ab. Hierbei hatten sie vermutlich die Kurve geschnitten. In der Lenzstraße kam den beiden Jungs ein bislang unbekannter Radfahrer entgegen. Im Anschluss stürzten die Kinder auf die Straße und zogen sich leichte Verletzungen zu. Ob es zu einer Berührung mit dem Radfahrer kam, muss noch ermittelt werden. Er fuhr anschließend, ohne seine Personalien zu hinterlassen, davon. Von dem Radler ist lediglich bekannt, dass es sich um einen Mann mit einem neongrünen Fahrrad handeln soll. Die Verletzten wurden mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. (ms)

Rangendingen (ZAK): Kind von Pkw angefahren

Ein elfjähriger Junge ist am Mittwochmittag bei einem Verkehrsunfall in Rangendingen verletzt worden. Das Kind stieg kurz nach 16 Uhr im Fleischäckerweg aus einem Schulbus aus. Nachdem der Bus weiterfuhr, überquerte der Junge auf seinem Nachhauseweg die Fahrbahn. Hierbei wurde er von dem Opel Corsa eines 62-Jährigen erfasst, wodurch der Elfjährige zu Boden stürzte. Das Kind erlitt glücklicherweise nur leichtere Verletzungen und wurde durch Angehörige zur Untersuchung in eine Klinik gebracht. Die Polizei wurde erst im Nachhinein über den Unfall informiert. (gj)

