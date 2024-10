POL-RT: Kirchheim/Teck (ES): Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach 77-jähriger Frau

Reutlingen (ots) - Brand in Unterkunft für Geflüchtete In einer Unterkunft für Geflüchtete in der Storlachstraße ist am Mittwochnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Die Rettungs- und Einsatzkräfte rückten kurz nach 17 Uhr zu dem Gebäude aus, nachdem ein Zeuge den Notruf gewählt hatte. Wie sich vor Ort herausstellte, war das Feuer in einem der Zimmer auch noch ...

mehr