Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Öffentlichkeitsfahndung in einem Vermisstenfall

Grevenbroich (ots)

Seit Dienstagmorgen (03.09.) wird ein 76- jähriger Mann aus Grevenbroich vermisst.

Er entfernte sich gegen 09:30 Uhr von seinem Wohnhaus auf der Neurather Straße in Grevenbroich-Allrath in unbekannte Richtung. Der 76- Jährige leidet an einer Krankheit, ist auf Medikamente angewiesen und könnte sich aufgrund dessen in einer hilflosen Lage befinden.

Er ist circa 176 Zentimeter groß, hat eine schlanke Statur und graues Haar. Bekleidet ist der Mann mit einer blauen Jeans und einer anthrazitfarbenen Jacke. Er ist Brillenträger und hat einen Dreitagebart.

Die Polizei veröffentlicht zum Zweck der Vermisstenfahndung ein Foto des Herrn, das unter folgendem Link abgerufen werden kann:

https://polizei.nrw/fahndung/145209

Hinweis: Liegen die Voraussetzungen für eine Öffentlichkeitsfahndung nicht mehr vor, wird der Eintrag im Fahndungsportal NRW umgehend gelöscht. Das Foto kann dann nicht mehr aufgerufen werden.

Die Polizei fragt: Wer hat den Mann gesehen oder kann Auskunft zu seinem Aufenthaltsort geben?

Hinweise werden an das Kriminalkommissariat 24 unter Telefon 02131 300-0 oder jede andere Polizeidienststelle erbeten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell