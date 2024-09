Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Mutmaßliche Diebe werden vorläufig festgenommen

Neuss (ots)

Einen 50 Jahre alten wohnsitzlosen Mann mit deutscher Staatsangehörigkeit und eine 44 Jahre alte wohnsitzlose Frau mit deutscher und polnischer Staatsangehörigkeit haben Polizeibeamte am Montag (02.09.), gegen 17:00 Uhr, an der Niederstraße in der Neusser Innenstadt vorläufig festgenommen.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei soll das Duo im Bereich des Hauptstraßenzugs mehrere Laden- und Taschendiebstähle begangen haben. Als Ladendetektive die Frau nach einem versuchten Taschendiebstahl in einem Schuhgeschäft stellten, soll der Mann versucht haben, seine Komplizin durch Tritte und Schläge gegen die Detektive zu befreien.

Bei der Durchsuchung des Paares wurden zudem Waren aus verschiedenen Geschäften aufgefunden, die mutmaßlich aus vorangegangenen Ladendiebstählen stammen.

Nach Abschluss der ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen befinden sich die Tatverdächtigen wieder auf freiem Fuß. Die weiteren Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat 14 übernommen.

