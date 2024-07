Polizei Köln

POL-K: 210724-2-K Flüchtiger Ford-Fahrer nach Verfolgung gestellt - Blutprobe

Köln (ots)

Die Polizei Köln hat in der Nacht auf Samstag (20. Juli) am Kühzällerweg in Holweide einen 36-Jährigen gestellt, der zuvor am Steuer eines Ford Fusion versucht hatte, sich einer Verkehrskontrolle zu entziehen. Kurz nach Mitternacht hatte der Mann am Clevischen Ring in Mülheim Anhaltesignale einer Streife missachtet und versucht, mit hoher Geschwindigkeit über die Markgrafenstraße zu entkommen. Infolge eines gewagten Überholmanövers musste der Fahrer eines entgegenkommenden Streifenwagens eine Vollbremsung machen, um eine frontale Kollision zu verhindern. An der Honschaftsstraße sprang der Verdächtige aus dem Auto und rannte in eine Kleingartenanlage. Die Polizisten umstellten das weitläufige Grüngelände. Noch vor Eintreffen eines angeforderten Hubschraubers bemerkten Polizisten den 36-Jährigen und nahmen ihn fest. Der Mann ist nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. In dem sichergestellten Fluchtauto fanden sich mehrere leere Whisky-Dosen. Nach positivem Atemalkoholtest ordneten die Polizisten eine ärztliche Blutprobe an. (cg/de)

