Polizei Köln

POL-K: 240718-5-K Kripo Köln vollstreckt Durchsuchungsbeschlüsse in fünf Wohnungen - Beweismittel sichergestellt

Köln (ots)

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Am Donnerstagmorgen (18. Juli) ab 6 Uhr haben Kölner Kriminalbeamtinnen und -beamte, unterstützt durch Einsatzkräfte der Bereitschaftspolizei, auf Grundlage von Gerichtsbeschlüssen in einem umfangreichen Ermittlungsverfahren gegen fünf Beschuldigte im Alter zwischen 22 und 44 Jahren deren Wohnungen in Seeberg, Kalk, Mülheim, Stammheim und Nippes durchsucht. Die Fahnder stellten unter anderem Betäubungsmittel und Datenträger, darunter Mobiltelefone, sowie hochwertige, gestohlene Fahrräder sicher. Die angetroffenen Beschuldigten wurden erkennungsdienstlich behandelt.

Im Oktober 2022 sollen die Beschuldigten einen 25-jährigen Mann in der Wohnung eines der Beteiligten an der Gernsheimer Straße (Ostheim) über einen Zeitraum von 1 - 2 Tagen festgehalten und schwer verletzt haben, nachdem dieser einem der Beschuldigten zuvor angeblich Wertgegenstände gestohlen habe. Die Ermittlungen unter anderem wegen des Verdachts der Freiheitsberaubung, des Raubes und der gefährlichen Körperverletzung dauern an. (cg/cs)

