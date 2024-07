Polizei Köln

POL-K: 240718-2-K Schusswaffe und Drogen bei Motorradfahrer (25) nach Verkehrsunfall in Köln-Zollstock sichergestellt

Köln (ots)

Einsatzkräfte haben am Mittwochnachmittag (17. Juli) bei einem Motorradfahrer (25) nach einem Verkehrsunfall auf dem Höninger Weg in Köln-Zollstock eine scharfe Schusswaffe, circa elf Plastikröhrchen mit Kokain in seiner Umhängetasche aufgefunden und das nicht versicherte Motorrad sichergestellt. Den 25-Jährigen, der nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, brachten Rettungskräfte mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Dort ließen die Beamten ihm eine Blutprobe entnehmen, nachdem ein Drogenvortest positiv auf Kokain verlaufen war.

Nach ersten Erkenntnissen befuhr der 25 Jahre alte Brühler gegen 16 Uhr den Höninger Weg in Richtung Innenstadt. Auf Höhe der Einmündung Vorgebirgsglacisweg kollidierte er mit dem Mini Cooper einer 54 Jahre alten Kölnerin, die Zeugenaussagen zufolge nach links auf den Höninger Weg abgebogen war. (sw/cs)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell