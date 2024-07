Polizei Köln

POL-K: 240716-3-K 24-jähriger Fußgänger bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt

Köln (ots)

Am Dienstagnachmittag (16. Juli) ist ein 24-jähriger Fußgänger in Humboldt-Gremberg von einem Toyota (Fahrer: 37) erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Zeugenaussagen zufolge war der 37-Jährige gegen 13.45 Uhr auf dem Deutzer Ring in Richtung Kalk unterwegs und erfasste den 24-Jährigen auf dem beampelten Überweg in Höhe der Gießener Straße. Rettungskräfte brachten ihn mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Klinik. Das Verkehrsunfallaufnahmeteam ist im Einsatz, sichert die Spuren vor Ort und befragt Zeugen, die Angaben zu der Ampelschaltung zum Unfallzeitpunkt machen können.

Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können und aktuell nicht mehr vor Ort sind, werden gebeten, sich bei den Ermittlern des Verkehrskommissariats 2 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden.

Polizisten sperren derzeit für die Unfallaufnahme den Kreuzungsbereich.(ja/de)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell