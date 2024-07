Polizei Köln

POL-K: 240715-5-LEV Duo versucht, Geldautomaten aufzuschweißen - Zeugensuche

Köln (ots)

In der Nacht auf Montag (15. Juli) haben zwei vermummte Einbrecher versucht, die Rückseite eines Sparkassen-Automaten an der Werkstättenstraße in Leverkusen-Opladen aufzuschweißen. Eingesetzte Polizisten durchsuchten das Tatobjekt mit einem Diensthund. Der Erkennungsdienst sicherte Spuren.

Gegen 0.50 Uhr sollen die Männer von einem rückwärtigen Parkplatz beginnend mehrere Türen aufgehebelt haben, um zu dem hinter dem Automaten liegenden Tresorraum vorzudringen. Augenscheinlich scheiterten die zur Tatzeit lange Hosen, Hoodies, Kappen und Brillen tragenden Verdächtigen bei dem Versuch, den Tresor aufzuschweißen, und flüchteten ohne Beute. Das ermittelnde Kriminalkommissariat 71 bittet Zeugen um Hinweise unter Tel.-Nr. 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de . (cg/al)

