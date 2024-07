POL-K: 240715-4-K Mutmaßlicher Rennunfall - Autos, Führerscheine und Handys sichergestellt

Köln (ots) - Nach dem Raub auf einen Taxifahrer (64) am frühen Sonntagmorgen (14. Juli) auf dem Rastplatz Esch an der Bundesautobahn 57 sucht die Polizei zwei mit schwarzen Kappen und schwarzen T-Shirts bekleidete Männer. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte der 64-Jährige die etwa 35-40 Jahre alten "Fahrgäste" gegen 3.50 Uhr in Dormagen aufgenommen. Danach sollen ...

