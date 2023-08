POL-LIP: Detmold. Verkehrsunfall bei Starkregen.

Polizei Lippe

Am Freitagabend (04.08.2023) ereignete sich in der Volkwinstraße ein Verkehrsunfall, an dem ein Auto- und ein Radfahrer beteiligt waren. Ein 23-Jähriger aus Bad Salzuflen fuhr gegen 17.55 Uhr mit seinem VW Polo in Richtung Blomberger Straße, als er aufgrund einer Fahrbahnverengung und entgegenkommenden Autos bremsen musste. Hinter ihm war ein 28-Jähriger aus Detmold mit seinem Pedelec unterwegs. Der Radfahrer bremste ebenfalls ab, kam jedoch aufgrund der nassen Fahrbahn durch starken Regen nicht rechtzeitig zum Stehen und fuhr von hinten auf den VW Polo auf. Der 28-Jährige stürzte und wurde leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1200 Euro, das Pedelec war nicht mehr fahrbereit.

