POL-K: 240716-1-K Raubüberfall auf blinden Kölner in Mauenheim - Zeugensuche

Köln (ots)

Nach dem Raub einer Halskette mit Sonnensymbol sowie eines Brustbeutels zum Nachteil eines blinden Mannes (59) am frühen Montagnachmittag (15. Juli) im Ortsteil Mauenheim sucht die Polizei zwei 20 - 30 Jahre alte und circa 1,85 Meter große Verdächtige mit sportlicher Statur. Beide Angreifer sollen zur Tatzeit weiße Hemden und einer zudem eine Jeans getragen haben.

Gegen 14.30 Uhr war der 59-Jährige mit seinem Blindenstock auf der Hildebrandstraße unterwegs, als sich die Räuber von hinten näherten und so lange an der Goldkette und dem Brustbeutel des Überfallenen zerrten, bis diese abrissen. Der Geschädigte stürzte und erlitt leichte Verletzungen. Mit der Beute sollen die mutmaßlichen Täter in Richtung Bergstraße geflüchtet sein. Ersten Erkenntnissen zufolge versuchten die Flüchtigen auf Höhe Neusser Straße/Gürtel, ein Taxi anzuhalten. Nachdem der Taxifahrer (44) die Fahrt ablehnte, rannten die Männer auf die Neusser Straße in Richtung Nippes.

Die eingesetzten Polizisten sicherten Spuren an dem Taxi. Ein möglicher Zusammenhang zu den "Goldkettenrauben" am Ebertplatz wird geprüft.

Hinweise zu den Flüchtigen und/oder zur Tatbeute nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariat 14 per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de oder per Telefon unter 0221 229-0 entgegen. (ki/cg)

