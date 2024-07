Köln (ots) - In der Nacht auf Montag (15. Juli) haben zwei vermummte Einbrecher versucht, die Rückseite eines Sparkassen-Automaten an der Werkstättenstraße in Leverkusen-Opladen aufzuschweißen. Eingesetzte Polizisten durchsuchten das Tatobjekt mit einem Diensthund. Der Erkennungsdienst sicherte Spuren. Gegen 0.50 Uhr sollen die Männer von einem rückwärtigen ...

mehr