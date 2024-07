Polizei Köln

POL-K: 240717-1-K Mehrere Verletzte bei schwerem Verkehrsunfall

Köln (ots)

Bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Militärringstraße/Luxemburger Straße sind am Mittwochmittag (17. Juli) ein Autofahrer (73) schwer und zwei weitere Unfallbeteiligte (50 und 77) leicht verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen war der 73-jährige Mercedes-Fahrer um kurz vor 12 Uhr vom Bonner Verteiler kommend in Fahrtrichtung Aachener Straße unterwegs. Aus bislang noch ungeklärter Ursache fuhr er an einer roten Ampel an der querenden Luxemburger Straße einem dort wartenden VW Touran auf und überschlug sich mit seinem Wagen. Die Feuerwehr befreite den eingeklemmten Mann aus dem Mercedes und brachte ihn und die anderen verletzten Beteiligten in Krankenhäuser.

Durch den Aufprall war der VW in einen weiteren Mercedes geschleudert worden. Beide Fahrer hatten leichte Verletzungen erlitten.

Das Verkehrsunfallaufnahmeteam hat die Ermittlungen vor Ort übernommen. Derzeit werden Hinweise darauf geprüft, dass der 73-Jährige vor dem Unfall einen internistischen Notfall gehabt haben könnte.

Die Militärringstraße ist in Fahrtrichtung Süden zwecks Unfallaufnahme voraussichtlich noch bis in den Nachmittag gesperrt.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei den Ermittlern des Verkehrskommissariats 2 zu melden. (cr/cs)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell