Polizei Köln

POL-K: 240718-3-K Straßenfest und Demonstrationen anlässlich des Christopher Street Days - Straßensperrungen am Wochenende

Köln (ots)

Mit circa 60 000 Teilnehmenden und mehreren Festwagen beabsichtigt der Anmelder der diesjährigen Versammlung zum "Christopher Street Day" am kommenden Sonn-tag (21. Juli) von der Deutzer Brücke durch die Innenstadt zur Marzellenstraße zu ziehen. Die Polizei Köln wird in der Spitze am Sonntag mit mehreren hundert Polizistinnen und Polizisten, unter anderem der Bereitschaftspolizei, im Einsatz sein, um die Versammlungen zu schützen. Schon mit dem Beginn des Straßenfestes am Freitag (19. Juli) wird die Polizei die Präsenz in der Altstadt, vor allem im Bereich des Heu-markts und des Alter Markts, erhöhen.

Für Samstagabend zwischen 17.30 und 21 Uhr ist eine Demonstration, ausgehend vom Neumarkt mit rund 1500 Menschen angemeldet. Der Aufzug wird über verschiedene innerstädtische Straßen bis zurück zum Neumarkt ziehen.

Am Sonntag findet die große Versammlung als Parade aus Anlass des 33. Christopher Street Day zwischen 11 Uhr und 18 Uhr statt. Diese startet auf der Deutzer Werft führt über die Deutzer Brücke durch die Innenstadt und endet im Bereich Marzellenstraße, Domprobst-Ketzer-Straße, An den Dominikanern.

An dem Aufzug werden sich voraussichtlich bis zu 60 000 Personen in Fußgruppen und auf etwa 90 Fahrzeugen (Lkw, Festwagen) beteiligen. In den Vorjahren fanden sich bei sommerlichen Temperaturen mehrere Hunderttausend Zuschauer an der Strecke ein.

Zur Sicherheit der Versammlungsteilnehmer wird die Deutzer Brücke in Fahrtrichtung Innenstadt zwischen 8 Uhr und 15 Uhr für den Kraftfahrzeugverkehr gesperrt. Der Hauptbahnhof wird ab circa 13.30 Uhr nur noch vom Breslauer Platz aus erreichbar sein. Die Stadt Köln hat für die Zeit von Samstag (20. Juli) 16 Uhr bis zum Montag (22. Juli) 2 Uhr ein LKW-Fahrverbot für Fahrzeuge über 7,5 Tonnen in Teilen der Innenstadt erlassen. Nähere Informationen finden Sie auf der Internetseite der Stadt Köln. www.stadt-koeln.de/leben-in-koeln/verkehr/verkehrskalender/stoerungen/11183/index.html

Infolge der Aufzüge, Bühnenprogramme und Feierlichkeiten ist mit erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen. Die Polizei Köln empfiehlt ortskundigen Verkehrsteilnehmern, den Bereich weiträumig zu umfahren.

Für Alle Interessierten vor Ort: Unser Ansprechpartner LSBTIQ*, Thorsten Helmers

Von Freitag bis Sonntag steht eine mobile Beratungsstelle im Bereich der Pipinstr. um über Präventionsangebote unter anderem zu dem Thema "Gewalt gegen queere Menschen" zu informieren. Thorsten Helmers, Ansprechpartner LSBTIQ* der Polizei Köln wird dieses Beratungsangebot begleiten und im Bereich des Straßenfestes unterwegs sein.

Weitere Informationen zur Veranstaltung: www.colognepride.de

(as/al/mk)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell