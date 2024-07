Polizei Köln

POL-K: 240719-1-LEV 92-jährige Radfahrer bei Verkehrsunfall schwerverletzt

Köln (ots)

Bei einem Zusammenstoß mit einem Mopedauto (Fahrerin: 59) ist am Donnerstag (18. Juli) eine Radfahrerin (92) in Leverkusen-Schlebusch schwer verletzt worden. Gegen 12 Uhr soll die Seniorin die Mülheimer Straße mit ihrem Rad überquert haben, als sie dabei aus bislang noch ungeklärten Gründen von dem Mopedauto der 59-Jährigen erfasst worden ist. Rettungskräfte brachten sie mit schweren Kopfverletzungen in eine Klinik.

Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können, werden gebeten, sich bei den Ermittlern vom Verkehrskommissariat 2 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (ja/cs)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell